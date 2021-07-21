警國安處拘《蘋果》3高層　記協：3人或將被檢控　憂自我審查加劇

警方國安處今日拘捕《蘋果日報》前執行總編輯林文宗，另外撤銷早前被捕的前副社長陳沛敏及主筆兼英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯）保釋，3人現正被扣查。

記協主席陳朗昇表示，對警方針對一間已關閉的新聞機構員工作拘捕感憤慨、震驚及不解，又認為做法會加劇業界自我審查及擔憂。陳朗昇又指已接觸部份被捕人士律師，知悉他們有機會將會被落案檢控。



消息指陳沛敏及馮偉光今（21日）午被警方撤銷保釋。（資料圖片）

記協主席陳朗昇今日晚上到警察總部見傳媒，他指《蘋果日報》於今年6月已結束，對警方一再針對一間已關閉的新聞機構員工作拘捕，記協表示憤慨、震驚及不解。記協要求政府不要經常以國家安全之名拘捕新聞從業員，指如果新聞工作者的報道或評論會帶來被捕或牢獄之災，會加劇業界自我審查及擔憂。他又要求當局解釋過去一直合法進行、受基本法保障的新聞及出版工作，在什麼情況下違反《港區國安法》，「涉及獨立、制裁嘅新聞，係咪寫呢啲報道，對呢啲行為作出評論就會被國安法起訴」。

陳朗昇指記協對警方一再針對一間已關閉的新聞機構員工作拘捕表示憤慨。（陳傲淇攝）

陳朗昇又指已接觸部份被捕人士律師，目前所知他們今日曾進行落口供，稱據悉他們有機會將會被落案檢控，暫未清楚所涉罪名。陳朗昇又指林文宗於《蘋果》結業後仍被捕，令他擔心未來會否再有《蘋果》員工被捕，因不少管理層已經離職，但也曾於公司擔任一定角色，認為於國安法下會否受牽連難以說準。

陳朗昇表示今日是新聞業界風雨飄搖的時刻，呼籲業界緊守崗位，又指今日為721事件兩周年，認為林文宗被捕是一個「巧合」日子，又稱近日涉及外交制裁的事件有新進展，難以理解是次警方拘捕行動是否有關聯。