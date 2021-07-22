警方在米埔隴截停可疑的士　檢霹靂可卡因 拘兩人

姓劉（47歲）男子駕駛一輛市區的士，載着姓何（27歲）男子，凌晨零時左右沿元朗新田公路往上水方向行駛，途至錦綉花園對開時，疑車速快，引起巡邏警員追截，的士駛至石湖圍路單線單程的支路上急速超越前車，險象環生；同時，有人打開車窗把可疑物品丟出車外。



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警方在石湖圍路近米埔隴公廁對開成功將的士截停，制服車上司機及乘客，又於的士後座起獲小量懷疑可卡因毒品，途中丟出車外的相信同是可卡因。警方奉召警犬到場協助搜索，但無進一步發現其他懷疑毒品。的士錶頭事發時為「落旗」狀態，跳錶333.1元。

警方以涉嫌「藏毒」將的士司機及乘客拘捕，另因的士為逃避警方追截，在石湖圍路支路的單線單程路危險爬頭，司機亦涉「危險駕駛」罪名。據知二人報稱是朋友關係，不排除租用的士作毒品快餐車，當時正外出派貨。

警方表示，新界北總區機動部隊人員在區內進行反罪惡巡邏時，於新田公路近錦綉花園大道發現一輛可疑的士，於是上前截查，但該的士未有按指示停下並加速逃去。人員尾隨追截，其後在石湖圍路支路近米埔隴截停的士。其間，的士上的乘客把11包懷疑霹靂可卡因拋出車外。警員其後在的士內亦撿獲一包懷疑霹靂可卡因，行動中撿獲共值6,700元懷疑毒品。經初步調查，姓劉的士司機涉嫌「危險駕駛」及「藏毒」被捕，姓何乘客則涉嫌「藏毒」被捕，案件交由落馬洲分區人員跟進。