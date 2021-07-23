警方搗破1億元毒品案拘5人　警交代案情

警方毒品調查科搗破1億元毒品案，並拘捕5人。今日（23日）上午11時半，警方在灣仔軍器廠街警察總部舉行記者會，簡介2宗販毒案件，毒品調查科署理總警司吳頴詩、警司陳江明及總督察葉秀蘭將會出席。屆時《香港01》會進行直播。



（蔡正邦攝）

毒品調查科署理總警司吳頴詩指，毒品調查科人員根據線報，周三（21日）下午打擊兩個販毒集團，分別於荃灣、屯門、牛頭角、觀塘、粉嶺等地展開拘捕行動，合共拘捕5名本地男子，年齡介乎17歲至29歲，全部報稱無業。行動中，警方合共檢獲120公斤毒品，市值約1億710萬元。

販毒集團遙距操縱犯案 電召物流送貨員派貨

警方發現毒販租用多個倉庫儲存毒品，並且用科技遙距操縱成員犯案。毒品調查科警司陳江明指，警方首次發現有販毒集團，租用多個小型倉庫存放毒品，並電召物流貨車指示送貨員去不同倉庫，透過電話的網絡監控鏡頭，遙遠操縱及監察送貨員，要求他們進行倉庫提取貨物，而有關倉庫均裝有智能密碼鎖。

陳續指，集團成員會安全送貨員到指定地點，將存有毒品的貨品交予下層買家，或者是轉移至旗下貨倉儲存、交予自己的基層派貨人員。整個過程中，集團骨幹成員會在幕後操縱，他們不會現身參與。警方發現毒品會夾雜在床、枕頭及鞋內，從而逃避警方追捕及降低被捕風險。警方指今次行動，相信已搗破一個運仍約3個月的販毒團伙，捕被人士包括集團骨幹成員、派貨員及買家。

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前日（21日）下午，毒品調查科探員在牛頭角彩盈邨，截查一名可疑男子，當時該男子在一間物流公司送貨員手上接收一箱貨物。探員發現箱內有10包、共約重3公斤的可卡因，毒品收藏在一些膠水鞋內。之後，探員搜查該男子所居住的單位，再搜出3包共約重580克的可卡因。該名26歲本地男子，涉嫌販毒被捕。

另外，探員突擊搜查觀塘偉業街一酒店房間，拘捕一名29歲本地男子，罪名為串謀販毒。警方指，相信該男子為販毒集團骨幹成員，行動中檢獲3部疑與案有關的手機，不排除他用手機操控販毒活動。警方調查後，集團用九龍及新界16個工廈單位作毒品儲存倉庫，警方於其中6個倉庫搜獲204包、共重約53公斤的可卡因。

探員亦突擊搜查粉嶺一鳴路一個住宅單位，單位內有17包冰毒、用膠盤載着的4.5公斤冰毒、5磚共重約6公斤的可卡因、12包共重約44克氯胺酮，以及一批毒品包裝工具。探員在單位拘捕2名均是19歲的男子，罪名為販毒，他們疑為毒品集團成員。行動中，警方共檢獲約67公斤毒品，市值約港幣7,870萬元。警方指，上述4名被捕人士正被扣查，其中3人將會被暫控1項販毒以及1項串謀販毒罪，案件將於明日（24日）於東區裁判法院提堂。

另外，探員於荃灣海盛路一工廈截查一名可疑男子，發現該男子手持的環保袋內有一包錫紙茶葉包裝，裡面有約1公斤懷疑氯胺酮，以及他身上有121小包、共重約42克霹靂可卡因。其後，探員在該名男子所管有的工廈單位內，再發現48包以茶葉包裝作掩飾，共重約53公斤的氯胺酮，毒品市值合共約港幣2,840萬元。該名17歲本地男子因販毒罪被捕，案件於今早在西九龍裁判法院提堂。