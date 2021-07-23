言語治療師總工會5人被捕　正、副主席被落案起訴　下午西九提堂

香港言語治療師總工會5名骨幹成員，包括正、副主席、秘書、司庫，昨日（22日）涉嫌「串謀發布煽動刊物」被警方國安處拘捕，案件涉及3本兒童繪本。
警方指，國安處今日（23日）以《刑事罪行條例》第10（1）（c)、159A及159C條「串謀刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物」落案起訴兩名25歲及27歲的女子，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。其餘3名被補人仍被扣留調查。據了解，被落案起訴的2人為工會主席黎雯齡及副主席楊逸意。
+11
國安處昨晨在全港多區展開拘捕行動，針對有人涉嫌發布多本煽動性的刊物，行動中警方以《刑事罪行條例》第9條及第10條罪名，拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，被捕5人為香港言語治療師總工會幹事，包括正、副主席、秘書、司庫等。國安處及後搜查被捕人的住所、工作地點、及工會會址，檢獲550本相關兒童刊物、大量傳單、電腦及電話，警方亦凍結了工會16萬元。
警務處國家安全處高級警司李桂華稱，工會出版的三本《羊村》系列繪本，是以兒童漫畫形式，將一些複雜的政治議題美化、合理化，旨在荼毒兒童，「根本就係引起一啲兒童對特區政府嘅憎恨，引致香港司法嘅憎恨，同埋煽惑使用暴力，令一啲人唔去守法。」李桂華又指，被捕人士用專業身分，向家長及小朋友灌輸一些反抗、對抗、偏頗、反政府主張，「呢樣嘢都令人好髮指。」
+3
政治隠喻書會否踩紅線？ 李桂華：批評政府無問題，不能煽動憎恨李桂華：言語治療師用專業身份向兒童灌輸反政府主張令人髮指言語治療師總工會《羊村》系列三本繪本曾惹爭議 被指灌輸仇恨國安法實施逾年拘捕138人 國安處首次劍指工會組織國安處拘「香港言語治療師總工會」5骨幹 涉串謀發布煽動刊物