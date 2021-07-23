言語治療師總工會5人被捕　正、副主席被落案起訴　下午西九提堂

香港言語治療師總工會5名骨幹成員，包括正、副主席、秘書、司庫，昨日（22日）涉嫌「串謀發布煽動刊物」被警方國安處拘捕，案件涉及3本兒童繪本。

警方指，國安處今日（23日）以《刑事罪行條例》第10（1）（c)、159A及159C條「串謀刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物」落案起訴兩名25歲及27歲的女子，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。其餘3名被補人仍被扣留調查。據了解，被落案起訴的2人為工會主席黎雯齡及副主席楊逸意。



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國安處昨晨在全港多區展開拘捕行動，針對有人涉嫌發布多本煽動性的刊物，行動中警方以《刑事罪行條例》第9條及第10條罪名，拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，被捕5人為香港言語治療師總工會幹事，包括正、副主席、秘書、司庫等。國安處及後搜查被捕人的住所、工作地點、及工會會址，檢獲550本相關兒童刊物、大量傳單、電腦及電話，警方亦凍結了工會16萬元。

警務處國家安全處高級警司李桂華稱，工會出版的三本《羊村》系列繪本，是以兒童漫畫形式，將一些複雜的政治議題美化、合理化，旨在荼毒兒童，「根本就係引起一啲兒童對特區政府嘅憎恨，引致香港司法嘅憎恨，同埋煽惑使用暴力，令一啲人唔去守法。」李桂華又指，被捕人士用專業身分，向家長及小朋友灌輸一些反抗、對抗、偏頗、反政府主張，「呢樣嘢都令人好髮指。」