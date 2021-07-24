「一隻1400$」 元朗生果檔懷疑非法售賣鸚鵡　遭網民舉報

光天化日下，三頭可愛鸚鵡成搖錢樹任意買賣！元朗阜財街一個生果檔被指非法出售鸚鵡，舖頭對面擺放鳥籠，籠上有兩頭鸚鵡，籠內亦有一頭，籠頂放有一個發泡膠板寫上「想賣(買)一隻1400$」的字句。



生果檔對面放有雀籠，有三頭雞尾鸚鵡，並擺放一個發泡膠標明售價。(網上圖片)

有網民懷疑有人非法買賣動物，昨晚(23日)將相片上載Facebook群組「香港突發事故報料區」，隨即成為熱話，有人質疑該批鸚鵡的來歷，不排除有人捕捉走失雀鳥，或是領養回來的雀鳥，「我覺得佢係令啲走失鳥去賣」，「佢好似成日喺Facebook鳥谷出現問人領養跟住傳頭就賣!」

有網民不滿，表示已透過政府「1823」手機程式舉報。根據網民上載的相片，其中一張相拍到一名南亞裔男子，被指是檔主。《01》記者今午到阜財街了解，生果檔繼續營業，但未見該男檔主，亦未見有鸚鵡出售，生果檔內有兩名女子開工，被問到網上盛傳該檔買賣鸚鵡，二人均表示不知道。

生果檔今日不見有鸚鵡出售。(翁鈺輝攝)

鸚鵡專家王小姐表示，看過網上圖片，該批鸚鵡為「雞尾」品種，台灣稱為「玄鳳」或「太陽鳥」，售價約1000港元以下，她懷疑部分鸚鵡剪了羽毛，所以放在雀籠上，但隨街擺放，倘遇上野貓會對鸚鵡造成威脅。她表示，由於移民或其他原因，網上有不少棄養鸚鵡的帖文，希望找人領養，不排除有人領養鸚鵡轉售圖利。

根據香港法例第 139B 章《公眾衞生（動物及禽鳥）（動物售賣商）規例》規範：任何人士如果經營動物買賣，必須要領有由漁農自然護理署簽發的動物售賣商牌照，違者可被罰10萬元。