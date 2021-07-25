海關海陸空破3宗巨額毒品案　檢2.3億元毒品

香港海關本月12日至24日採取連串反毒品行動，分別從空運貨物、海運貨物渠道與及於市內破獲3宗大型毒品案件，檢獲市值逾2.3億元的懷疑毒品。販毒集團在墨西哥入口牛油果油藏約145公斤懷疑液態冰毒；將約72公斤懷疑可卡因混入瑪卡粉、蛋黃果粉。另外有約61公斤懷疑海洛英偽裝米粉調味包，從泰國海路來港。

3宗毒品案均由黑幫操縱，海關形容毒販「不惜工本、極盡心思」，在大批貨物中藏少量毒品，企圖掩人耳目，強調執法部門利用光譜分析器等新科技：「搵到毒品易如反掌。」



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海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，海關過去兩星期即7月12至24日，在市內、空運貨物及海運貨物破獲3宗特大毒品案，檢獲共重278公斤、市值超過2.3億元毒品。

3宗案件均是入口貨物，全部疑由黑幫操縱本地販毒集團所為。第一宗在市內偵破的案件，是7月12日毒品調查科在火炭一個工業大廈內發現毒品儲存中心，於172箱健康食品內，檢獲72公斤懷疑可卡因，市值約8500萬元。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘講解案情，指與海外執法機關交流情報，得悉一批可卡因早前流入香港。他形容販毒份子為減低被執法人員截查的機會，收藏毒品手法「不惜工本。極盡心思」，將混入大量正常貨物，172箱健康食品內有6865樽瑪卡粉、蛋黃果粉及奇亞籽，當中只得180樽馬卡粉及蛋黃果粉內藏懷疑毒品，佔總貨量2.6%。

他解釋藏有毒品的樽面包裝紙張貼得較低和顏色不均，以遮掩藏在底部的毒品，又方便在大批貨中尋找。另外由於毒品有較大酸味，所以樽蓋較緊。他指出今次搜出的3種食用品品牌沒在港流通，只與一秘魯品牌極為相似，相信毒販借以模仿。毒販將毒品混入馬卡粉及蛋黃果粉，需要程序抽取毒品，包括加入化學品、混合、最後用離心機分離毒品及食用品。

海關拘捕一名懷疑涉案43歲男司機，現正保釋候查。

3宗入口貨物巨額毒品案 由黑幫操作

另外海關破獲過去20年來，最大宗空運貨物冰毒販運案件。7月20日在機場破獲一個由墨西哥入口的空運貨物，在288支牛油果油內，找到145公斤懷疑液態冰毒，市值港幣8000萬元，拘捕一名本地男子。