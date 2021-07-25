失300條單位後備匙未尋回　葵涌朝中地產爆竊案　6男女落網

葵涌朝中地產於上周三（21日）遭賊人潛入爆竊，盜走包括約300個出租單位後備鎖匙等財物，警方經調查後拘捕6人涉嫌爆竊或處理贓物，包括兩名主腦，並在賊人疑用作儲存贓物的一工廈迷你倉，起回部份手機及手袋等贓物。惟警方暫時未起回該批後備鎖匙，有待進一步追查，不排除稍後有更多人被捕。



葵青區重案組第一隊主管黃露莎今午交代拘捕行動，指警方於上星期三（21日）中午12時接獲報案，案中葵涌青山公路朝中地產遭爆竊。葵青警區經深入調查，翻看大量閉路電視及情報分析，分別於上周五及六（23日及24日），以入屋犯法罪及處理贓物罪，在葵涌及青衣拘捕5男1女（25歲至42歲）。被捕人士分別報稱無業、任職地盤及運輸工人，包括2名案中主腦。

被捕人士中，兩名分別38歲及42歲本地男子涉嫌爆竊，他們已各被暫控一項爆竊罪，案件將於明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。其餘一名32歲本地女子、一名29歲持雙程證內地男子，以及兩名分別25歲及28歲本地男子，則涉嫌處理贓物，他們已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

搜查過程中，警方突擊搜查葵昌路一工廈迷你倉單位，相信是匪徒用作存放贓物的地方，並起回部份贓物，包括朝中地產失竊的兩部手機、一個手袋、一批文件及卡片。至於被盜去的大批出租單位後備鎖匙仍未尋回。警方早前透過朝中地產已獲得約一半受影響單位的業主聯絡資料，並聯絡他們交代案件情況。餘下涉案單位，仍有待地產公司整理資料，以便警方盡快與所有業主聯絡。

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此外，對於受影響單位，警方作針對性部署，調動機動部隊在受影響範圍加強巡邏，同時聯絡受影響大廈的保安及業主立案法團，又在大廈張貼告示。案件仍在調查中，警方正追查失物下落，不排除稍後有更多人被捕。警方強調，入屋犯法罪屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年。

涉事的朝中地產位於青山公路444至448號，案件疑於上周三凌晨時份發生，其後至中午約12時地產店老闆返回店舖時，發現有搜掠痕跡，於是報警。經點算後，朝中地產共失竊約300個出租單位的後備鎖匙，而鎖匙背後亦標記了所屬大廈及單位，分佈於光輝圍，和宜合道及青山公路葵涌段的唐樓單位。另外店舖亦被盜去3,500多元現金、3本銀行存摺、兩部手機、一個黑色手袋、一批宣傳單張、文件及職員卡片等。