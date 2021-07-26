元朗56歲婦人遭非禮　警拘同齡男子

撰文：凌逸德
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今（26日）上午11時47分，警方接獲報案指，一名56歲女子途經元朗安良里時，被一名男子非禮，警方接報到場，當場拘捕一名56歲姓黃男子，涉嫌非禮被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進。

非禮
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