愛協元朗引水道救6貓　質疑遭人遺棄　呼籲市民提供資料

愛協本月初於元朗錦田一引水道救起6隻被困貓隻，包括4隻波斯貓、1隻異國短毛貓及1隻異國長毛貓，牠們表現驚慌，身體虛弱，而且毛髮過長、厚重及打結，獸醫為牠們剃毛及治理，毛髮重逾1公斤，當中混有更混有排泄物、食物、樹葉及貓砂，現時其中3隻情況穩定，3隻仍在接受治理。愛協指一般而言貓隻極少自行進入引水道，有理由相信該批貓隻被人疏忽照顧及遺棄，呼籲市民提供資料。



6貓被困元朗錦口一引水道，愛協救起並由獸醫剃毛及治理。（愛協Facebook片段截圖）

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愛護動物協會於Facebook發帖，指本月1日接獲救助，指發現5隻貓被困於元朗錦田錦莆路一引水道。愛協督察到場經過1小時的救援，將貓隻全部救起，當時所有貓隻均顯得驚慌及極度緊張，且身體虛弱，身上披著厚重毛髮、指甲過長，部分貓隻眼睛發炎。翌日，愛協督察再於上址救獲一隻貓。6隻貓包括4隻波斯貓、1隻異國短毛貓及1隻異國長毛貓，全部交由愛協獸醫檢查及治理。

愛協表示，由於該6隻貓身上均披著過長、厚重及嚴重打結的毛髮，獸醫為逐一為牠們剃去毛髮及治理，從6隻貓身上剃除的毛髮，重逾1公斤，當中更混有排泄物、食物、樹葉及貓砂。現時，其中3隻情況較穩定的貓咪已被送往暫養，逐漸康復。其餘3隻貓則仍在愛協中心接受治理。

愛協發言人指，目前最希望貓隻得到治療，盡快康復得以安排領養。而愛協處理此案件時，看見貓隻無助與絕望的眼神，對此感到極為心痛及難過。一般而言，貓隻極少自行進入引水道，因此愛協有理由相信，該批貓隻被人疏忽照顧及遺棄。愛協現正跟進此個案，由於現時其他線索，呼籲市民可以提供資料或線報，可致電2711 1000與愛協聯絡。