誘外傭開戶口洗黑錢$2,700萬　警破非洲裔犯罪集團 拘29人

犯罪集團誘使外傭開銀行戶口，洗黑錢近2,700萬元。警方指，發現一個由非洲尼日利亞裔人士操控的洗黑錢集團，騙徒以1千至數千元招攬本地工作的外傭，開立本地銀行戶口收取詐騙案得益，以及利用戶口洗黑錢。去年7月至今年5月期間，集團利用至少35個由外傭工開設的傀儡戶口，清洗超過2,700萬港元犯罪得益。部份款項涉及全港至少20宗網上情緣，以及2宗電郵騙案，案中受害人損失超過合共1,300萬港元。警方財富情報及調查科探員，於今年7月26日至27日拘捕29人，包括2名尼日利亞裔集團主腦、3名骨幹成員及24名在港工作外傭，被捕外傭為傀儡戶口持有人，罪名為串謀洗黑錢。



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誘使外傭開銀行戶口 集團用作收取騙款

今次行動，警方成功拘捕操控傀儡戶口集團的主腦及骨幹成員，並打擊一個活躍香港的洗黑錢集團。警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟指，該個洗黑錢集團運作約一年，集團透過1千至數千蚊作報酬，招攬及誘使本地工作的外傭，開設本地銀行戶口，指使他們將提款卡及密碼交予集團骨幹成員，戶口會被用作收取騙款之用。而戶口收取騙款來自至少20宗網上情緣及2宗電郵騙案，案中受害人損失合共超過1,300萬港元。

警方指，網上情緣手法騙徒自稱來自歐美、東南亞工作的專業人士，包括工程師及跨國企業管理層等職業。騙徒透過社交平台認識受害人，並與受害人迅速建立戀人關係，再用不同藉口騙財，包括急需現金周轉、稱從海外寄貴重禮物予受害人，不過需支付清關費及手續費。當受害人將錢存入傀儡戶口後，骨幹成員短時間內會利用銀行卡，在櫃員機以現金提取騙款，再交給集團主腦。

有關的20宗網上情緣騙案，發生於去年7月至今年5月，受害人包括4男16女，他們介乎21至73歲，損失金額由7千多元至168萬元不等。其中最大損失為46歲女秘書，她於交友應用程式認識一名自稱來自塞浦路斯的電腦技術員，對方騙取她約168萬元後便失聯，女事主於今年1月報警。另外2宗電郵騙案發生於去年7月至12月，受害人為一間本地會計公司、一間海外服裝公司，損失金約14萬及40萬元。

集團兩主腦落網 警檢100張銀行卡

警方經調查後，今年7月26日在港九多處展開拘捕行動，以串謀「洗黑錢」罪名拘捕集團骨幹成員，在被捕人身上及住所檢獲約33萬元現金，以及超過100張銀行卡，涉嫌在櫃員機提取犯罪收益。集團主腦為2名尼日利亞籍男子，他們分別持行街紙及香港身份證，報稱無業及做貿易生意，據悉他們為朋友關係。

至於3名骨幹成員，兩人為菲律賓籍女子，她們分別持行街紙及香港身份證，另一尼日利亞籍男子則持行街紙，他們均報稱無業。3名被捕骨幹成員主要負責誘使外傭出售銀行戶口，當戶口收取騙款得益後，成員便會去櫃員機提款。

另外24名傀儡戶口持有人，全部都是本地工作的外傭，23人為菲律賓籍、一人為印尼籍，他們介乎29歲至51歲。行動中，警方檢獲現金、銀行卡及數錢機等證物，凍結銀行戶口超過150萬元。部份人仍被扣查，警方正追查騙款下落，不排除再有人被捕。

警方呼籲外傭僱主 提醒外傭不要出售或借出戶口

警方財富情報及調查科署理警司鄧凱彤指，騙徒可能會利誘巿民協助洗黑錢，市民如果無合理理由借出或出售其戶口，戶口一旦被用作洗黑錢用途，戶口持有人可能觸犯串謀洗黑錢罪。據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款港幣500萬元。

警方呼籲各位外傭僱主，提醒自己的外傭不要輕易賣出或借出戶口，或者協助朋友、他人處理來歷不明金錢，否則可能干犯「洗黑錢」罪行。另外，警方設計一批單張提醒傭工留意相關情況，警方亦會積極與領事館、金融業界及不同機構保持聯繫，提醒市民留意最新犯案手法、反洗黑錢的訊息。