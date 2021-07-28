租警署附近天台屋藏$7600萬海洛英冰毒　毒販出貨遇EU截查落網

一名毒販昨（27日）早上在深水埗欽州街，被巡邏警員發現形亦可疑上前截查，搜出身上懷有約1.5公斤海洛英，涉嫌販毒當場「斷正」被捕。警方經進一步調查後，鎖定他租用基隆街一天台屋單位，再在屋內檢獲大批海洛英及「冰」毒，案中檢獲的毒品市值共逾7,600萬元。

涉事天台屋與警署僅一街之隔，毒販明目張膽用作毒品儲存倉，儲存的海洛英更為「雙獅地球牌」，純度達99.9%，深水埗警區重案組正調查毒品流向。



深水埗警區刑事總督察（調查）江夏笙在記者會交代案件，指案發於昨早近10時，西九龍總區衝鋒隊人員於欽州街一帶進行反罪惡巡邏，其間發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，結果在該男子手持的兩個紙袋及一個膠袋內，檢獲4磚共重約1.5公斤的4號海洛英。

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57歲姓何男子涉嫌販毒被捕，他其後被帶返深水埗警署進行調查。深水埗警區情報組、刑事調查隊聯同西九龍總區特別職務隊人員處理案件，經進一步調查後，人員鎖定被捕男子租用基隆街385至391號一天台單位。

至同日傍晚約6時，人員掩至該天台單位進行搜查，發現再有兩箱及一個背囊載有大批4號海洛英，檢獲的海洛英約重42.35公斤。另外，人員亦檢獲兩個紙箱共重約42.27公斤的冰毒。行動中檢獲的毒品市值共逾7,600萬元。

涉案「雙獅地球牌」海洛英純度99.9%

涉事天台屋相隔一條馬路就是深水埗警署，《香港01》到場了解，有隔離屋住戶指，涉事天台屋單位內再劏作2個至3個劏房單位，面積百多呎並有獨立廁所。隔離屋住戶又指，昨日曾見警員出入該單位。

警方相信涉天台毒品倉僅運作數天，並估計涉案毒品供應本地市場。當中檢獲的海洛英為「雙獅地球牌」，根據網上資料，該品牌來自東南亞金三角地區，產品屬99.9%純度的海洛英粉末，並壓製成長方體磚狀方便運輸。而檢獲的冰毒，部份亦以茶葉包裝作掩飾。

被捕男子正被扣留調查。案件現交由深水埗警區重案組跟進。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。