入境處警方西區展開反黑工聯合行動　8男女被捕包括1名僱主

入境處聯同西區警區及機動部隊人員，根據線報及經深入調查後，昨日（7月28日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工行動，共8人被捕。

行動中，警方於西環正街一街市拘捕一名65歲胡姓男子，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」及一名24歲非華裔女子，涉嫌「違反逗留條件」。人員亦於香港仔田灣街、香港仔大道及香港仔海旁道分別截查3名形跡可疑的男子，他們未能出示有效身份證明文件，人員遂拘捕該3名內地男子涉嫌「非法入境」。

另外，西區警區特別職務隊人員於昨日晚上8時突擊搜查一間位於香港仔大道的按摩場所，並於該單位內一名拘捕46歲陳姓女子，涉嫌「管理賣淫場所」，而一名38歲唐姓女子以及一名27歲冉姓女子則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕。人員在行動中檢獲一批證物，包括按摩床、按摩油、毛巾及記帳簿等。所有被捕女子現正被扣留調查。



根據香港法例一百一十五章《入境條例》，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬元。此外，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作，而任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，一經定罪，可被判罰5萬港元及監禁2年，協助及教唆者均會被檢控。