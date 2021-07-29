涉網上籲抵制無綫廣告商　18歲男被捕　警：圖威脅致名譽財產損失

一個Facebook專頁被指於網上發文針對無綫電視（TVB）及商戶，呼籲網民「永久抵制」廣告商及「派嬲」，警方調查後拘捕兩人。警方指涉案專頁於去5月至今超過2千個帖文，針對超過100個廣告商，不由分說向該傳媒機構、藝人及廣告商作出不合理攻擊，圖威脅致其名譽、財產損失，一名18歲男子涉「串謀刑事恐嚇」、「煽惑他人參與非法集結」被捕。

另一名26歲男子則涉「煽惑他人有意圖而傷人」及「煽惑他人襲擊致造成身體實際傷害」被捕，消息指他涉嫌在網上討論區發文，聲稱要襲擊無綫新聞部人員，又曾發文貼出警員及其女兒的相片，聲言要襲擊警員的女兒。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信（中）交代案情。（余睿菁攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方網罪科近月發現有人於網上持續於不同社交平台，包括專頁、頻道、群組發布大量帖文，企圖誣衊一間傳媒機構，另外又以威嚇手段向不同廣告商施壓，意圖脅迫廣告商停止於該傳媒刊登廣告，目的為帶來其名譽及經濟損失，又指有人曾於網上發布煽他人參與非法集結、及煽動暴力，包括意圖煽動他人襲擊該傳媒職員、警員及其家屬。

警方昨日（28日）採取行動，分別於深水埗及馬鞍山拘捕兩名18歲及26歲本地男子，涉嫌干犯「串謀刑事恐嚇」、「煽惑他人有意圖而傷人」、「煽惑他人參與非法集結」及「煽惑他人襲擊致造成身體實際傷害」。行動中警方檢取3部手機、2部平板及3部電腦，被捕兩人正被拘留，警方不排更多人被捕。

被問到呼籲「抵制」是否屬於刑事罪行，譚威信指警方經過非常深入調查，包括被捕人於群組角色、發言及目的，涉案專頁於2020年5月出現，至今超過2千個帖文，針對超過100個廣告商，及曾不由分說向該傳媒機構、藝人及廣告商作出不合理攻擊，威脅其名譽、財產損失，意圖令他們不能進行法律所賦予的行為。譚威信指「不是看一字眼或兩個字眼」，而是長時間觀察帖文，「點解會有煽動性、叫人抵制，當中係咪有其他目的而去衡量」。

譚威信又指，警方去年9月曾就針對同一傳媒機構的另一宗案件拘人，於諮詢律政司意見後，被捕人早前已被控3項煽惑他人刑事毀壞罪，今日於觀塘裁判法院提堂。

消息：男生涉開群組籲「永久抵制」廣告商

消息指，被捕18歲男生於去年在社交媒體開設群組，並成為管理員，不時貼出無綫廣告商名稱，呼籲網民「永久抵制」及「派嬲」，導致有關商戶感到不安，及引致無綫財務損失。男生亦被指於前年9月反修例期間，於網上煽動他人參與非法集會。據悉，男生所設立的Facebook 專頁現時仍活躍，今日仍有出帖文。

另一名被捕的26歲無業男，據悉前年及去年涉嫌在網上討論區「連登」發文，聲稱要襲擊無綫新聞部人員，他亦涉嫌藐視法庭，曾發文貼出警員及其女兒的相片，聲言要襲擊警員的女兒。