警西貢區反爆竊行動　海陸空巡邏掃蕩　向居民派防罪單張

西貢區內有不少村屋，其地理環境容易成為匪徒爆竊的目標。警方留意到賊人會藉住戶晚飯外出時犯案，有見及此，西貢分區於7月進行「捲聲」（MICROLLER）跨部門反爆竊行動。

西貢分區、將軍澳警區、東九龍機動部隊、東九龍衝鋒隊、水警東分區及政府飛行服務隊人員，昨（29日）在西貢及將軍澳區展開大型跨部門海陸空反爆竊行動。人員在飛行服務隊直升機的協助下，在區內爆竊案黑點搜查山上隱蔽位置及可能有非法入境者匿藏的地方。



另外，警區軍裝人員、東九龍機動部隊及東九龍衝鋒隊於地面進行高姿態巡邏及設置路障；水警東分區人員則於區內海岸線及水域一帶搜查非法入境者有機會匿藏的地方。同時，為加強警民合作及提高居民的防罪意識，西貢分區於區內進行多個宣傳及教育活動。

西貢分區聯同黃大仙警區警民關係組及東九龍總區防止罪案辦公室，於7月19日為西貢區鄉事委員會舉辦防爆竊講座，加深西貢鄉村居民對最新罪案趨勢及犯罪手法的認識。另外，西貢分區亦走訪區內的鄉村，向居民派發防罪單張及防盜警鐘，並建議居民安裝閉路電視系統及防盜裝置，以防賊人有機可乘。

同時，人員邀請居民參加西貢分區推行的「西貢鄰里守望計劃」，透過社交媒體適時發放最新防罪資訊，以提高居民的警覺性和防罪意識。警方指，西貢分區一向重視區內爆竊情況，為有效打擊相關罪案和保障居民安全。

警方表示，將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導的策略性部署，配合高姿態巡邏，不定時與其他部門進行聯合行動，防止及打擊爆竊案件，保障巿民的生命財產。警方提醒市民，須確保住宅內外保安設施操作正常。如非必要，避免將貴重財物或大量金錢擺放於單位內。如發現任何可疑人，應立刻報警求助。