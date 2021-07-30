商場奧運直播時舉港英旗幟　警拘一網媒男記者　涉首宗違國歌法

香港劍擊代表張家朗本周一（26日）在奧運男子個人花劍賽奪得金牌，當日數百名市民聚集於觀塘apm商場收看現場直播，而有網上片段流傳，現場播放張家朗領獎及奏國歌時，商場內有市民發出噓聲。東九龍總區刑事部今日（30日）拘捕一名40歲男子，涉嫌於當日高舉港英旗幟，侮辱國歌，今次事件為《國歌條例》實施逾一年的首宗拘捕案件。



東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，今次為首宗觸犯國歌法的案件，警方接獲市民舉報，以及網上多段片段顯示，於觀塘商場中直播奧運頒獎儀式奏國歌時，有市民公開高舉港英旗幟，並煽動在場人士喝倒采，呼叫口號，作出侮辱國歌行為，試圖挑起仇恨，將運動政治化。

據了解，被捕人士為一名40歲姓梁男子，於網媒《自由人快訊》任職記者，平時多以女性打扮示人。警方今日下午於葵青新都會商場外拘捕一名40歲，報稱職業為業務記者的男子，並於他身上搜獲相關10支大小不同的港英旗幟。男子現被扣查當中，警方會繼續搜集相關證據，調查會否有更多人觸犯國歌法，或觸及國安法和煽動行為。警方呼籲，任何人公開或故意，以任何方式侮辱國歌，一經定罪，最高可罰款5萬元，判監3年。

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被問到於奏唱國歌時，在公眾場所舉港英旗是否觸動國歌法，如何判斷貶損國歌意思。鍾麗詒指，案件的調查方法為檢視網上流傳片段，並在商場找獨立證人詢問當日發生過程，向律政司索取意見及指示。鍾麗詒指任何侮辱國歌的方式都能構成罪行，「問題喺佢嘅行為唔喺一支旗 」，該名男子高舉港英旗幟維持一段時間，而周邊的在場人士的作出回應是一種不尊重、侮辱國歌的方式。