工業意外｜黃大仙地盤男工被叉車撞腳　送院治理

撰文：林朗天 陳浠文
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今日（31日）上午8時22分，黃大仙雙鳳街57號一個建築地盤發生工業意外。一名男工人被叉車撞傷腳部，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，警察接報亦到場調查。

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