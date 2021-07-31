疑瑣事爭執　長沙灣政府合署女職員被燥男推傷被捕

撰文：林朗天 陳浠文
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今日（31日）上午10時41分，一名男子在長沙灣政府合署與一名女職員因瑣事爭執，其間男子疑推開女子，令女子受傷。警方接報到場調查，以涉嫌「普通襲擊」拘捕涉案男子，傷者則送往明愛治理。

普通襲擊
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