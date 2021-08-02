兩男經營偷拍網被捕　發佈3萬段地鐵商場女士裙底片　會員逾5萬

警方進行一個代號為「遙影」的打擊偷拍網站行動，拘捕兩名男子，涉嫌「串謀破壞公眾體統」。警方經調查發現，偷拍網由2017年成立，至今已發佈逾3萬套裙底照片及影片，相關照片及影片是於公眾地方、包括地鐵、商場等地方偷拍所得來，強調影片會影到受害人樣貌，以吸引更多人瀏覽，現時網頁有超過5萬名會員。



網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組3C隊高級督察許諾指，警方於上周五（7月30日）拘捕兩名男子，年齡分別為33歲及36歲，涉嫌「串謀破壞公眾體統」，其中一名被捕人為網站管理員，管理偷拍網的犯罪得益；而另一名被捕男子為「特約街拍人」，負責偷拍及上傳照片及影片至偷拍網供會員購買，網站以200元至400元不等的價錢售賣相關影片及照片。被捕的36歲男子網站管理員，報稱為公司董事，而33歲的被捕人為「特約街拍人」，報稱任職清潔公司職員。

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以影到受害人樣貌作招徠 200元至400元賣相及影片

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組署理警司張偉豪指，涉事的偷拍網屬較具規模的網站，管理員會於網站內招攬用家登記成為會員，以付費形式選購裙底照片和影片。偷拍網提供香港或澳門銀行戶口給會員付款，警方經調查發現，涉事的戶口屬於遊戲充值平台。網站負責人將偷拍網收入用於購買遊戲充值卡，再轉售遊戲卡圖利，藉此清洗偷拍網的犯罪得益，增加警方調查的難度。另外，偷拍網亦鼓吹偷拍文化，會在網上招募會員於本港不同地方進行偷拍，並將照片及影片上載至網上。張偉豪表示，「特約街拍人」與網頁之間是以分佣的形式合作。

被問及會員瀏覽或下載相關影片是否違法，張偉豪稱要視乎相關的影片內容，如有人發佈或擁有偷拍的片段，有機會觸犯「淫穢及不雅物品管制條例」或「防止兒童色情物品條例」。

行動中，警方共檢獲12台電腦、10部手提電話、9張電話卡、6部拍攝工具，亦於其中一名被捕人的電腦內發現超過3萬套偷拍照片及影片。現時兩名被捕人獲保釋候查，須於8月下旬向警方報到。行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲，於公眾地方進行偷拍行為屬刑事罪行，可能干犯香港法例，包括普通法的「破壞公眾體統」罪，最高刑罰為監禁7年；《刑事罪行條例》的「遊蕩」罪，最高可判處監禁兩年；《公安條例》的「公眾地方內擾亂秩序行為」罪，最高可判處第二級罰款及監禁12個月。