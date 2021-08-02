歐國盃外圍猖獗投注額達36億元　警拘824人　創近10年新高

今年6至7月歐洲國家盃舉行期間，非法外圍賭風熾熱，警方大舉打擊搗破137個處所，拘捕824人，並撿獲逾36億元投注記錄及逾2,300萬元現金。今次涉及的被捕人數及投注額，均創近10年同類行動的新高。



被捕人士包括475名男子及349名女子（介乎14至87歲），涉及的罪行包括收受賭注、向收受賭注者下注、經營非法賭博場所，及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）等。

行動中，警方檢獲超過36億元的投注記錄、超過2,300萬元現金犯罪得益，以及57台電腦，並扣留四輛同屬犯罪得益的車輛。另外，警方亦凍結多個銀行戶口內涉及超過2,100萬元犯罪得益。

此外，警方於歐洲國家盃期間分別在facebook、Instagram及微博宣傳反非法賭博訊息，亦在各區娛樂場所、餐廳等派發單張及張貼海報；並與民政事務局及「平和基金」合作，加強宣傳效果。

警方提醒市民，根據香港法例第184章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，首次被定罪，最高可被判處罰款1萬元及監禁3個月。任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。