屯門兆康站對開7車串燒　5人受傷　屯公一度塞爆龍尾至掃管笏

屯門公路近兆康站對開發生7車相撞事故，5人受傷。今（3日）下午4時許，屯門公路往元朗方向，近西鐵兆康站對開，快線位置有7輛車連環相撞。意外中包括4名司機及1名乘客受傷，由救護車送院。現場交通一度大擠塞，警方正調查意外原因。



涉事相撞的7輛車輛，包括2輛私家車、4輛輕型貨車及1輛中型貨車。事發時各車均沿屯門公路快線往元朗方向行駛。當各車駛至近西鐵兆康站時，行駛在第二位置的一輛輕型貨車，疑收掣不及撞向最前的私家車，尾隨依次的3輛輕型貨車及另一輛私家車及時刹車，惟排在第7位最尾的中型貨車收掣不及，撞向前面私家車車尾，私家車被推前撞向前面5車，結果造成7車「串燒」意外。

意外中，排頭位私家車的姓翁男司機（63 歲）頸部受傷；第3車及第5車輕型貨車，兩名同姓盧男司機（35歲及38歲）分別頸傷及腳傷；第6車私家車姓李男司機（46歲）亦頸及腳部受傷，而第4車輕型貨車姓葉男乘客（44歲）同樣頸部受傷，各人清醒被送往屯門醫院治理。

受事件影響，現場部份行車線一度封閉引致大塞車，屯門公路往元朗方向的車龍龍尾一度塞至屯門公路近掃管笏。

另外下午4時半，屯門龍富路近龍逸邨對開亦發生兩輛輕型貨車相撞事故，意外中有一名司機被困，需由消防員到場將他救出。