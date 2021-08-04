打仔片瘋傳揭虐兒案　高級警員被起訴明日提堂

去年4月底一段躁父虐兒片段在網上瘋傳，揭發一名高級警員涉嫌虐打6歲兒子。警方經調查後證實案發於去年1月，並於去年5月1日拘捕涉案高級警員，他被捕後已停職，其後獲准保釋候查。港島總區重案組人員經進一步調查及徵詢法律意見後，落案控告涉案男警一項「蓄意襲擊令兒童蒙受傷害」罪，案件將於明日（5日）早上在東區裁判法院提堂。



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據了解，被起訴的男警，是駐守中區警區的姓曾高級警員（42歲）。案件於去年4月29日被揭發，當時網上瘋傳一段躁父虐兒片段，有網民在討論區發帖指名道姓稱有高級警員涉嫌虐打6歲兒子。片段顯示一名男子不斷責罵年幼兒子，相信他育有另一女兒，其間他不斷喝罵：「生你兩個（兒子及女兒）係搞亂呢個社會」，又突然伸出雙手捉緊兒子頭部搖晃，並不斷喝罵兒子「垃圾」。

男子說到憤怒處，脫下一雙拖鞋，逐一猛力掟向兒子，其後爆粗將兒子拉扯出客廳，並兩度起腳踢及將穿好的拖鞋再除下，用力掟向兒子。持續13多分鐘的喝罵，男童不斷嚎哭。

警方港島總區虐待兒童調查組調查案件後，相信案發於去年1月，並於去年5月1日以涉嫌 「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕涉案男警。警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。