何文田14歲女童被偷拍如廁　警3日後拘一男　涉藏兒童色情相片

8月1日晚上7時半左右，警方接獲一名男子報案，指其14歲女兒在何文田忠孝街如廁時，懷疑被人偷拍。警員接報到場，經初步調查，案件列作「破壞公眾體統」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。隨後，紅磡分區特遣隊人員接手調查及經深入調查後，鎖定一名涉案目標男子，並於昨日（8月4日）晚上約10時，在何文田忠孝街一帶進行反罪惡巡邏期間，發現該名24歲姓莊本地男子。人員隨即截查該名男子，並在他身上檢獲3部電子器材，器材內有大量兒童色情相片及影片檔案。該名男子「涉嫌破壞公眾體統」及「管有兒童色情物品」被捕，現正被扣留調查。

