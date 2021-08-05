內地男身懷違禁藥遇截查　涉藏毒被捕

撰文：凌逸德
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今（5日）下午5時許，一名內地男子在港鐵深水埗站形迹可疑，被鐵路警區人員發現上前截查，結果人員在其身上檢獲一粒疑為第1部毒藥的藥丸。涉事姓張內地男子涉嫌藏毒被捕，案件交由深水埗分區跟進。

藏毒
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