元朗男保安觸電亡　現場置白花悼念　住戶：死者生前樂於助人

元朗周三（4日）發生觸電意外，青山公路元朗段元美大廈一名73歲姓葉男保安，懷疑因觸電倒臥大廈後巷昏迷，他由救護車送院後證實不治。死者兒子透露，父親一直身體壯健，出事後母親受喪夫之痛情緒低落。

意外後，有街坊發起籌募帛金行動，為離世的男保安及其家人送上心意。有大廈保安員表示，姓葉死者在上址工作多年，他人緣好及受街坊歡迎，對於他離世感到可惜。有街坊指，死者為人友善及不時與住戶打招呼。現場泵房及電錶房仍然圍封，現場有人放置白花悼念。有住戶形容死者生前樂於助人，「對住客都幾好」。



男保安懷疑因觸電倒臥大廈後巷昏迷，他由救護車送院後證實不治。（資料圖片）

機電署：初步意外與電力事故有關

事發周三早上6時許，警方接獲上址附近食肆職員報案，指聽到有人呼救，其後發現該名73歲姓葉男保安懷疑觸電在上址暈倒，他被送往博愛醫院後證實死亡。現場後巷疑有水管破裂，地上有大灘污水，中電及機電署派員到場了解，勞工處亦表示正就意外原因展開調查。機電署表示，根據初步調查，懷疑意外與電力事故有關，該署會聯同相關政府部門跟進有關意外及繼續進行調查。

意外現場有市民擺放白花及香燭等祭祀。（林振華攝）

死者的兒子透露，父親任職早更保安多年，一直身體壯健，出事後母親受喪夫之痛情緒低落。他又表示父親的僱主於事後有致電慰問，現時警方仍就父親出事原因作調查。《香港01》返回涉事大廈視察，意外現場泵房及電錶房仍然圍封，現場有人放置白花悼念。住戶又形容死者生前樂於助人，「對住客都幾好」。另外，大廈昨日至今仍然停水，需要到地下街喉取水，住戶指大廈於兩周前亦曾經停水，業主當時曾安排工人維修，而於意外當日大廈再因爆水喉停水。