屯門謀殺案│七旬翁途經涼亭遇害 疑兇事後雨中跑步 動機撲朔迷離

屯門七旬翁謀殺案，警方今晨交代案情時表示，死者姓張（70歲），在肉類檔工作，疑犯姓萬（30歲），報稱無業，兩人雖同是屯門居民，但互不認識，死者當時乘搭巴士回家，途經海珠路遊樂場涼亭，遭人襲擊喪命，面部及頸部多處數厘米至十數厘米的傷痕，部分深至見骨，相信由重量而硬身利器造成，雙手傷痕則是死者反抗時造成。



昨晚8時55分，一名男途人發現張倒臥血泊中報警，救護員到場證實死者已氣絕身亡，斜孭袋內財物完好，銀包、現金及手機絲毫無損，顯示疑兇動機並非劫財。至晚上10時10分，警方在距離兇案現場約100米的恆貴街遊樂場球場內，發現一名男子冒雨跑步，頓覺可疑，上前截查時，對方不合作逃跑，途中扔掉背囊，追至海榮路時將他截停，糾纏間警方一度拔槍，最終將他制服按在地上。

屯門區助理指揮官(刑事) 林慶璋表示，疑兇並無精神病紀錄，行兇動機有待調查。

警方發現該男子的背囊露出刀柄，搜出一把30厘米長斧頭、一把連刀套的30厘米長軍刀及一把50厘米長的鋸齒摺刀，三把利器均染有血漬，疑兇頸部及手腕亦有傷痕。在恆貴街遊樂場的廁所有血鞋印，一個狹小廁格內地上有大灘血漬，牆壁亦有血濺痕迹，相信是疑兇自殘造成。

背囊藏三把利器 沒有精神病紀錄

屯門區助理指揮官(刑事) 林慶璋表示，疑兇並無精神病紀錄，兩人並不認識，行兇及自殘動機仍待調查，至於兩人在案發前有否結怨，則是警方調查方向之一，案件由屯門警區重案組第二隊跟進，並呼籲目擊者提供資料，可致電36615718/90206557與警方聯絡。