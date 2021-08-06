4萬宗「百分百擔保特惠貸款」申請獲批　涉款約657億元

多個疑有黑社會背景的詐騙集團竟用空殼公司虛報僱員數量、製造虛假資料，並串通銀行職員涉嫌詐騙1.4億元「百分百擔保特惠貸款」。警方經深入調查後，最終拘捕56人，包括案中主腦、骨幹成員等。負責管理中小企融資擔保計劃的香港按證保險有限公司指，「百分百擔保特惠貸款」推出至今，已經批出超過4萬宗申請，惠及超過2.5萬家企業和逾29萬名相關員工，批出的金額高達657億元。



香港按證保險有限公司副總裁(中小企融資擔保計劃業務運作)莫愛蘭。（黃偉民攝）

香港按證保險有限公司副總裁(中小企融資擔保計劃業務運作)莫愛蘭解釋，「中小企融資擔保計劃」由香港按證保險有限公司管理，旨在協助中小企從參與計劃的銀行取得融資，應付業務需要。

政府於去年4月在「中小企融資擔保計劃」下，推出「百分百擔保特惠貸款」，為受新冠疫情影響的中小企提供低息貸款，並由政府提供百分百擔保。「百分百擔保特惠貸款」後，至今已經批出超過4萬宗申請，惠及超過2.5萬家企業和逾29萬名相關員工。

中小企申請貸款方面必須符合以下條件：

一、在香港有實質業務運作及根據《商業登記條例》註冊，以及沒有任何超過60天的未償還拖欠。上市公司、貸款機構及貸款機構的聯繫公司均不符合申請資格；

二、在2020年中前已在香港營運至少三個月，並須證明自2020年2月起的任何單月營業額較2019年初至2020年中的任何一個季度的平均每月營業額下跌三成或以上。



莫愛蘭指，每家企業的最高貸款額是18個月僱員薪金及租金的總和，或以600萬港元為上限，以較低者為準。而特惠貸款的最長還款期為8年，企業可選擇最多18個月的還息不還本安排。有關貸款須用作支付薪金及租金，亦可用作應急的營運資金，貸款利率為最優惠利率減2.5厘。

莫愛蘭重申，「百分百擔保特惠貸款」旨在紓緩受疫情影響的中小企業的壓力，減低企業倒閉和裁員。按證保險公司會對銀行提交的申請作出適當的檢查。銀行和按證保險公司一直與執法機構合作，如發現懷疑違法行為，會向執法機構舉報求助。