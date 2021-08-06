無業漢租獨立屋種大麻　海關檢7000萬貨拉人　破歷來最大宗

有不法份子以每月3至4萬元租用元朗一間獨立屋，用作種植大麻，單位內更根據大麻的生長情況，分設不同區域；更疑用石油氣為供電，減省用電量，藉此減低執法人員的注意。香港海關經深入調查，昨日（5日）終採取行動，突擊搜查涉案單位，檢獲465公斤重的大麻，估計市值超過7000萬元，並拘捕一名47歲無業男子。今次是海關歷年來搗破最大宗的大麻種植場案件。海關指，以獨立屋的規模推算，每年可生產約2噸大麻，總值可達2億元。



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香港海關經情報分析及深入調查，懷疑有人租用元朗一間獨立屋種植大麻，於是向法庭申請手令，並於昨（5日）突擊搜查該單位。海關人員進入單位後，檢獲1043棵大麻植物、5公斤大麻花製成品，總共重約465公斤，估計市值超過7,000萬元。行動中，人員拘捕一名47歲無業男子。

海關：大麻場精心設計 分區域階段栽植

海關指，涉案獨立屋經精心設計，而且頗具規模，單位內分了不同成長期的大麻種植區，包括生長僅幾日的幼苗、3至11星期不等的大麻植物。另外，獨立屋內設有一個烘乾大麻花的區域。

海關毒品調查課監督陳紹裘（左）及海關毒品調第三組指揮官劉佑倫（右）交代案情。（黃偉民攝）

人員在單位內亦檢獲大批專業設施及工具，包括大量太陽燈、通風設施、時間器、二氧化碳產生器、營養液及花肥。人員進入單位時，所有設施正在運作中，而政府化驗所人員亦到場協助檢取證物。

海關：海關形容，涉案獨立屋隱閉性高，且有獨立花園及停車場，單位內亦有石油氣罐，主要為種植設施供電，以代替使用傳統電力，藉此減省用電量，減低執法人員的懷疑。海關相信，涉事大麻種植場只運作了3至4個月，從大麻生長的情況估算，仍未到收成期，所以已成功阻截大批大麻流入市場。一般而言，大麻種植周期為3至4個月，至今檢獲的大麻大部份都是12星期以下。以涉案單位的規模推算，一年可以可以種植2噸大麻，總值可達2億元。