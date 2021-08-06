警元朗截可疑車檢毒品　揭寮屋藏$1500萬大麻花　5男女被捕

警方於元朗截查一輛可疑私家車時，私家車上兩男突然駕車逃跑，警員追捕截停車輛後，在車上一男子身上搜獲大麻花，警方順藤摸瓜揭販毒集團以寮屋作毒品儲存及包裝中心，檢獲價值1500萬的大麻花及再拘印尼籍2男1女。毒品調查科高級督察曾梓祐指，相信集團會以食品、紅酒等包裝作掩飾，以逃避追查及方便運送大麻花毒品。



警方檢獲市值共約1500萬元的大麻花。（陳浩然攝）

曾梓祐表示，警方前日（4日）下午5時許於元朗丹桂村道，截查一輛可疑私家車，車上兩名本地男子未有按警員指示停車並開車逃走，警員追截約20米後將車輛截停及制服兩人，當中一名男子身上藏有約50克大麻花。

警方及後持法庭手令搜查丹桂村山上一間寮屋，發現兩名持行街紙的印尼籍男，及一名持失效香港身份證的印尼籍女子，並檢獲76公斤大麻花及一批包裝工具。兩名本地男子涉嫌販運危險藥物及阻礙警務人員執行職務被捕，而印籍2男1女則分別涉販運危險藥物及逾期居留被捕。其中一名32歲姓葉本地男及31歲印籍女已分別被落案檢控2項販運危險藥物及1項逾期居留罪，明早於沙田法院提堂。

分裝大麻花扮「養生殿」沖包避追查

現場所見，案中檢取的大麻花分別裝放於較大的透明膠袋，及較細印上「養生殿」、扮作飲品沖包的分裝膠袋，曾梓祐指警方相信集團以偏僻寮屋作毒品儲存及包裝中心，又會以食品、紅酒等包裝作掩飾，以逃避追查及方便運送。警方正調查毒品來源及眾被捕人的角色。