巴基斯坦毒貨櫃床上用品作掩飾　警檢5700萬冰毒「Ｋ仔」拘兩兄弟

疫情下關口受阻，販毒集團改而將大批毒品夾雜於貨物中，務求於短時間內一次過由海外運入本港。警方毒品調查科於上周四及五（5及6日），在元朗公庵路兩個貨櫃箱檢獲約82公斤冰毒和24公斤「Ｋ仔」氯胺酮，市值共約5,700萬元，並拘捕一對兄弟。該批毒品夾雜於約1,500箱床上被鋪用品當中，從巴基斯坦經海運到港，警方相信已從源頭堵截該批毒品，避免流入本地市場。



警方毒品調查科（行動）警司陳江明今（８日）下午交代案件，指毒品調查科探員根據線報及經調查後，於上周四及五展開反毒品行動，先於元朗公庵路一個物流公司儲存的兩個貨櫃箱內起出總共106公斤的毒品，當中包括82公斤冰毒及24公斤俗稱k仔的氯胺酮，毒品市值約5,700萬元。

其後人員於同區拘捕2名姓黃本地男子（24及26歲），過程中警方遇到反抗，但最終制服2人。兩人為兄弟關係，當中一人為販毒集團骨幹成員，至於另一被捕者在販毒集團的角色，仍待調查。

被捕的26歲男子涉嫌「串謀販毒」、「阻礙警務人員執行職務」及「未能出示身份證明文件」；24歲男子則涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及「未能出示身份證明文件」，兩人已獲准保釋，須於9月上旬向警方報到。

案中檢獲的毒品，夾雜於約1,500箱床上被鋪用品當中。調查顯示，該批貨物從巴基斯坦經海運到港，並於上周四由物流公司從葵涌貨櫃碼頭提取，暫存於公司於元朗公庵路貨倉等待客人進一步指示。調查仍然繼續，不排除會有更多人被捕。