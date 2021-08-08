不滿到站被拍醒「發爛渣」　惡乘客毀九巴車窗被捕

中環發生巴士刑毀案。今（8日）晚約8時55分，一輛619過海路線九巴抵達中環港澳碼頭巴士總站時，據報車長發現一名中年男乘客疑在巴士上睡着，於是好心將他拍醒，提醒他到站下車。未料惡乘客不領情更「發爛渣」，在巴士上取來求生錘仔擊毀一塊車窗，玻璃應聲碎裂。警員到場調查後，拘捕涉事男乘客。

警方表示，事發時接獲46歲姓劉車長報案，指一名50歲姓蔡男乘客，於巴士車廂內懷疑以手錘損壞一玻璃窗。人員接報到場，蔡男報稱自己一度被困於車廂內，遂以車廂内的手錘，敲打一玻璃窗意圖離開。蔡涉嫌「刑事毀壞」被捕，已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。案件交由中區警區刑事調查隊跟進。

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涉事619線九巴，由觀塘順利邨開出，事發時正抵達中環港澳碼頭巴士總站，巴士上一眾乘客相繼落巴士，惟涉事男乘客在巴士座椅上呼呼入睡，不知到站下車。46歲姓劉車長見狀於是上前將他拍醒，疑有人不滿被拍醒當場發難，並在巴士落車車門位置對面車窗，取來求生用途一柄紅色錘仔擊毀旁邊一扇車窗玻璃。

現場所見，偌大一塊車窗玻璃碎裂出現「蜘蛛網」，中間更有約2厘米破孔。車長連忙通知公司並報警，警員接報到場，拘捕涉事50歲姓蔡男乘客，將他帶返中環警署調查，並檢走一柄錘仔。

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過往惡乘客事件時有發生，上月29日晚上10時許，一輛104號過海路線新巴途至海底隧道香港往九龍方向入口時，一名外籍男乘客上車後疑因車資問題，亦與車長發生爭執，其間外籍男更情緒激動出手襲擊車長，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）被捕。