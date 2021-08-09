錦上路農莊逾20兔困污糟籠　兩隻患眼疾　愛協巡查促改善

暑期一家大小到郊外農莊遊玩原是賞心樂事，但小心成為虐畜幫兇。元朗錦上路一處農莊飼養大批兔子作招徠，但有市民發現兔子居住的鐵籠生銹骯髒，籠內既沒墊料，也沒牧草，食水兜更污迹斑斑。《香港01》記者佯裝顧客，發現農莊設收費餵兔活動，每份飼料5元。

有愛兔組織直斥現場兔子生活環境「非常惡劣！」愛護動物協會與漁農自然護理署人員，於今（9日）午巡視後認為兔子飼養環境欠佳，其中兩隻較年老的兔子更疑出現眼睛不適，認為農莊必須改善養兔的密度和設施，以便照顧。



涉事的「環保農莊」位處錦上路站附近，雖然農莊標榜「環保」，但其提供的活動包括任食燒烤、餵動物和手工藝製作等，與環保風馬牛不相及。記者接獲熱心市民投訴，指農莊飼養大批兔子，生活在尤如雞籠般的鐵籠，籠底沒有軟墊，四圍都有銹漬，環境骯髒。籠內沒有牧草，食水兜有污迹。市民更拍下照片，有圖為證。

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農莊的照片在兔友間流傳，兔協會長Shirley看畢相關照片後，直呼兔子生活環境「惡劣！非常惡劣！」從相片所見，籠內擠滿兔子，但不見兔子的主食牧草，Shirley直指兔子的主食是牧草，約佔日常食物七成，其餘兩成是蔬果，另外一成是兔糧，擔心牠們沒有足夠食物，「平時唔知（農莊兔）食咩，我連草都見唔到。」她又指目前香港有很多農莊以餵兔活動作招徠，但在戶外養兔，可能會導致兔子中暑。

根據《防止殘酷對待動物條例》，如疏於對被關禁動物提供充足的食物和清水，經循簡易程序定罪，可處罰款20萬元及監禁3年。

據知農莊內提供餵兔活動，惟負責人聲稱餵兔活動是分租予他人經營，環保農莊並不知情。記者佯裝顧客致電餵兔活動負責人，對方指餵兔、餵豬、餵羊活動，每份飼料收取5元。從農莊在社交網頁上載的圖片可見，所提供的飼料是胡蘿蔔。

愛協、漁護到場查調查

愛協今日（9日）接獲市民舉報後，於下午聯同漁護署人員到農莊實地視察。其間農莊場主拒絕讓記者進入。愛協與漁護署人員逗留約個多小時後離開。愛協表示，該會督察發現共有21隻兔子，各被飼養在籠內，其中兩隻較年老的兔子眼睛疑有不適。雖然每個兔籠內均設有供水設備提供飲用水，但兔籠陳舊而且生銹。

愛協督察即場向場主提出改善措施，包括盡快帶兩隻眼睛不適的兔子前往獸醫診所治理、更換所有兔籠，並必需確保定時清潔每一兔籠內的飲水碗，確保兔子能飲用到清潔食水。愛協續指，雖然現時農莊有定期為兔子提供牧草，但必需日後長期為各兔子提供充足牧草，並須減少飼養兔子數目，以方便照顧。

對於農莊餵兔所提供的飼料是胡蘿蔔，漁護署網頁的飼養兔子需知列明，甜蔬菜如胡蘿蔔及水果相對地含高糖份，只能偶爾給牠們一小塊當作獎勵。漁農署亦建議避免使用網底的籠子，如使用網底的籠則應鋪設報紙、瓦通紙或一層厚厚的稻草或薄木屑，亦應每天更換墊料。因為網底會令兔子感到不舒適，或會弄傷牠們的足部。