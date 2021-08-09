上水32歲廖偉麟失蹤逾周　家人憂遇不測或輕生　冀市民助尋

「好擔心佢，驚佢遇害或者諗埋一邊……」上水32歲男子廖偉麟失蹤8日，其胞姊憂心不已，期盼市民協助尋弟。

廖偉麟姊表示，弟弟自8月1日早上10時聽了一個電話後，離開上水圍住所，其後再沒回家，家人於上周四（5日）報案。弟弟電話未能接通，傳訊息只有一個「剔」，社交平台的最後上線時間為失蹤當日下午5時25分。

《香港01》正就廖偉麟失蹤一事向警方查詢。



廖姊稱，弟弟任職倉務員，近日轉新工，由於有時須返夜更，作息不固定，因此家人數天未見其蹤影，才驚覺他失蹤。她指，弟弟近日表現低落「唔開心」，曾表示「返工好辛苦，腰酸骨痛」，因此「好擔心佢諗埋一邊」。

廖父早年離世，母親含辛茹苦養大七兄弟姐妹，廖偉麟為家中孻仔，自小備受寵愛。隨着兄、姊另組家庭，僅剩他與64歲母親及六姊居於上水。弟弟一向做事有交帶，以往有聚會或去露營，都會告知母親，未嘗失去聯絡，家人憂心忡忡。廖姊稱弟弟性格內向，但與她關係尤為親近，失蹤一事令她連日「瞓唔着」，母親更是擔心愛兒遭遇不測，廖姊哽咽說：「好擔心佢，驚佢遇害或者諗埋一邊……」

家人曾聯絡弟弟友人，對方指弟弟轉工後已較少聯絡，上次見面已有數月之久。他們又在網上發帖尋人，弟弟上班必經之路的商店員工表示，已多日未見他途經，家人翻看閉路電視，確認未有發現。

廖偉麟32歲，䁥稱「豆豆」，身高約178厘米、瘦身形，蓄黑色平頭短髮，估計最後身穿黑色衫、黑色仔褲。廖姊呼籲市民如有任何消息，請即時致電廖小姐9878 8438或廖先生5209 2862。