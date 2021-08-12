19歲仔開IG索價2萬元殘殺動物施「黑巫術」　涉虐畜被捕

一名19歲男子自稱占卜師，8月初在Instagram設立賬戶，標榜可用「黑巫術」為客人改善愛情運、財運，收費介乎1萬至2萬元不等，但卻需要「活體動物奉獻」，過程中懷疑用匕首殘殺多隻動物。警方接獲報案後，迅速鎖定疑犯，並以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該名男子，並在他身上搜出一把匕首，以及獻祭用的1隻白兔仔及5隻白老鼠。



深水埗警區重案組第一隊督察陳文靜交代案情指，警方於8月11日接獲一名市民報案指，在一個社交平台發現有人發布多張兔仔及白老鼠被肢解的照片，當中出現沾血的匕首，畫面極度血腥。貼文更聲稱可以幫人收費作法，過程中會以「動物獻祭」去幫人達致夢想成真。

警方經調查後，迅速鎖定目標，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名19歲男子。男子被捕時身上的背囊裝著一把匕首，以及大量祭祀用品，佢手持兩個盒子內藏有獻祭用的1隻白兔仔及5隻白老鼠。涉事白兔及白老鼠經愛護動物協會初步檢驗，身上並無表面傷痕，已被帶走檢查。

警方指，被捕19歲男子自稱占卜師，主導著整個巫術活動。警方相信他訛稱懂得「黑巫術」，並以圖利。警方調查發現，被捕男子不排除已用同類手法犯案，收費介乎1萬至2萬元之間，但殺害動物的數量仍要調查。被捕人主要由寵物店購買該批獻祭用動物，作法的地點多為偏僻的地方，而且會以冧酒、杏仁油及麻油淋在符咒上，再用針刺自己手指，以自己的血作法。

另外，案件或涉及顧客以付費方式促使被捕人殺害動物以供作法，所以警方亦會循是否有人煽動或促致他人「殘酷對待動物」的方向調查，不排除稍後會有更多人被捕。警方呼籲，殘酷對待動物是極度冷血的行為，罪行性質嚴重，一經定罪，可被判處罰款20萬元及監禁3年。

愛護動物協會回覆《香港01》指，周三接獲警方通知，並協助帶走5隻花枝鼠及1隻侏儒兔，會交由獸醫檢查及撰寫報告，就動物現時情況，現階段不便透露詳情。

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早前，有人在Instagram設立賬戶，標榜可用「黑巫術」達致復合、感情升溫、誘惑性愛、改善財運等效果，但卻需要利用「活體動物奉獻」，並直言手法血腥、暴力、殘忍。而巫師更聲稱，客人可選擇到墓地直接觀看施法過程，也可選擇事後觀看血腥影片。消息指，警方周三（11日）拘捕一名19歲男子，在他身上檢獲一隻兔子、五隻老鼠，一把刀和祭祀用品，案件由深水埗分區重案組跟進。