銅鑼灣酒吧違規經營　158名顧客共罰$79萬　警拘兩男女

銅鑼灣有酒吧違規經營，158名顧客合共被罰79萬元。灣仔警區反三合會行動組第1隊聯同機動部隊人員，今日（14日）凌晨約4時展開代號「五角」（PENTAGON）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。行動中，警員突擊巡查銅鑼灣雯東街15號一商業大廈，發現酒吧內有159人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

警員向場內94男64女發出定額罰款通知書，他們介乎17歲至50歲，該158名顧客合共罰款79萬元。警方指，另外一名37歲姓譚本地男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將作出檢控。此外，一名17歲女子涉嫌「盜竊及行使他人身分證」及「誤導警務人員」被捕。



警方：呼籲市民做好防疫措施 嚴格相關遵守法例

警方呼籲市民為人為己，應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

據資料顯示，第599G章的規定處理，即參與有關羣組聚集的人士，可被處定額罰款5,000元。而第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》列明，餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。