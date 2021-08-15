600元售假針紙 助求職人士騙僱主 警拘三男女

受新冠疫情影響，不少公司要求求職者提供接種疫苗紀錄，有不法份子偽造打針紙給求職人士，每次收取約600元報酬，警方前日拘捕3男女，行動中起出11張打針紙、3張假醫生紙、21張偽造核酸檢測報告，以及45組假疫苗接種紀錄電腦檔案。



被捕2女1男(14至48歲)，分別為清潔工、學生及曬相舖女負責人，其中一名越南裔女子（48歲）為該集團主腦，活躍西九龍一帶。前日(13日)傍晚6時左右，該越南女子帶同14歲兒子往九龍灣麗晶花園附近一間商場，把一批文件交予一間曬相舖，41歲店舖負責人收取她金錢後，她轉身離去。

在場埋伏的警員見時機成熟，上前表露身份，當場將她們拘捕，在曬相舖內的電腦內發現45組假疫苗接種紀錄電腦檔案，警員撿走電腦及一部列印機。其後，越南女子被押返灣仔寓所搜查期間，警方再檢獲一張假打針紙、兩張假身份證及一張他人身份證，她涉嫌藏有偽造文書、藏有偽造身份證及藏有他人身份證被拘捕。

高級督察陳嘉寶建議僱主利用驗證二維碼及政府「安心出行」手機軟件檢查針紙真偽。（蔡正邦攝）

油尖警區重案組第三隊女高級督察陳嘉寶相信，那些虛假文件是售賣給一些沒有身份證人士求職之用，收取約600元報酬，部分假打針紙料已流出市面，假針紙與真的沒有明顯的差異，一般市民難以察覺。她呼籲僱主提高警惕，當有求職者見工時，可利用驗證二維碼及政府「安心出行」手機軟件掃瞄器檢查針紙真偽，針紙掃瞄後會顯示已接種疫苗人士的姓名、身份證號碼及接種日期。

警方強調使用或保管或管有偽造身分證為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁十年，市民切勿以身試法。另外，使用虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁十四年。