石澳少女遇溺　送院救治

撰文：翁鈺輝
出版：更新：

今（16日）中午12時許，警方接報一名女子在石澳泳灘遇溺。該名10餘歲少女被救上岸時陷入昏迷，由女親友陪同送院，往東區醫院搶救，期間回復清醒，有呼吸脈搏。警方正調查事件。

遇溺
發表評論...