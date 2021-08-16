水泉澳50歲智障婦獨自離家失蹤　警呼籲提供資料

沙田水泉澳邨一名患有輕度智障的50歲婦人廖偉蘭離家失蹤。廖婦過往有多次走失紀錄，去年10月她與丈夫於作壆坑村對上山頭行山時，疑上山取山水時失蹤，搜救人士陸空搜索，3日後在元朗將她尋回。昨日（15日）上午，她在家人熟睡時自行離開住所，不知所終，家人發現後立即報警。警方呼籲市民如有任何消息，盡快與警方聯絡。



廖婦與丈夫育有一對兒子，一家四口同住水泉澳邨。翻查資料，她於去年10月24日與丈夫到作壆坑村對上山頭行山，其間她獨自沿山路向前行取山水，未幾不知所終。消防、警方及民安隊附近山頭展開搜索，政府飛行服務隊亦派出直升機協助救援。直至10月26日下午，警方於元朗青山公路輕鐵水邊圍站尋回廖婦。

沒料到事隔近一年，廖婦又再度走失。廖婦孻子透露，翻查大廈閉路電視片段後，相信母親於昨晨6時許起床後執拾個人物品，並在上午7時許獨自離家，之後去向未明，估計她身上有少量財物。他希望市民提供消息，盡早尋回母親。

警方表示，50歲失蹤婦人廖偉蘭昨晨離開其位於水泉澳邨的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。廖偉蘭身高約1.56米，體重約60公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿深藍色短袖上衣、黑色長褲、黑白色鞋及攜有一個啡色單肩袋。

任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 1173或9757 4653或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

▼▼去年10月，各部門連日上山搜索▼▼