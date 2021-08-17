警葵涌及荃灣連冚三非法賭檔　28人被捕兼違限聚令

警方在葵涌及荃灣，接連搗破三個非法賭檔。其中葵青警區昨（16日）午約4時開始，動員100警力展開「犁庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，葵涌分區雜項調查隊及機動部隊人員巡查區內多個屋邨及酒吧、遊戲機中心、桌球室等娛樂場所。而葵青警區反三合會行動組及特別職務隊，則在和宜合道138至172號一地舖及打磚坪街85號一工廈單位，分別搗破非法麻雀賭檔及非法百家樂賭檔。

行動中，3名男子（22至63歲）涉嫌「經營非法賭博場所」被捕； 4男9女（23至86歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，全部人正被扣查。該13名賭客亦涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被罰款。警方檢獲1張百家樂賭枱、1張德州撲克賭枱、2張電動麻雀枱、大量賭具、約7.8萬元現金及84萬元籌碼。據了解，案中賭檔均有黑幫操控，賭客多為居於區內的中年人士。

另外，昨傍晚約5時，荃灣警區特別職務隊亦在沙咀道一住宅單位，搗破懷疑非法麻雀賭檔。姓許（69歲）男子涉嫌「經營賭博場所」被捕；9男2女（50至84歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，全部人正被扣查；他們同涉違反第599G章「限聚令」被罰款。行動中，警方檢獲5張麻雀枱、10副麻雀、少量賭款及賭博工具。