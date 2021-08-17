「船P」旺季　平價招徠　15人租船受騙損逾十萬元　警拘兩女

騙徒趁「遊船河」及釣墨魚團旺季，合共騙取15人逾10萬元。警方指，有騙徒開設社交平台專頁，上載不同船隻圖片、價格套餐及提供折扣優惠作招徠，當接獲受害人轉帳後，便會封鎖對方帳號及消聲匿跡，有人於出海當日才知受騙。至昨日（16日）探員拘捕兩名女子，罪名為以欺騙手段取得財產。警方呼籲市民盡量找有信譽商戶及到門市交易，避免墮騙徒陷阱。



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東九龍總區重案組署理警司莫子威指，今年5月28日至6月23日期間，合共有15人透過社交媒體平台預約「遊船河」及釣墨魚團服務，對方指會提供折扣優惠，惟受害人轉帳至騙徒戶口後，騙徒隨即失去聯絡，該7男8女（21至38歲）懷疑受騙於是報警，他們分別為銀行職員、文員及店舖助理，15宗案件合共損失99,565元，單一損失由690元至21,900元不等。

騙徒從不露面 收錢後無影

過程中，騙徒從來沒有與受害人當面接觸，當中一名32歲男受害人轉帳6,125元訂金後，其朋友指船價低廉擔心受騙，男事主搜尋船隻資料時，找出真正船主始揭發案件。東九龍總區重案組接手調查，至昨日（16日）探員以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩名女子，被捕女子分別21及23歲，二人報稱無業及飲品店助理，分別是主謀及同黨，均沒有案底。探員於兩名被捕人的單位內檢獲手提電話、銀行卡等證物。

東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉表示，騙徒開設有關專頁及下載相關圖片行騙，於遊船河及釣墨魚旺季宣傳，上載不同船隻的圖片、價格套餐及增值服務，利用其他人的船牌作招徠、稱船期有限等藉口，博取受害人查詢及盡快下決定等。之後，當受害人轉帳至指定銀行及支付平台帳戶，騙徒便會封鎖對方帳號，曾有受害人於「出海」當日在碼頭等待逾數小時，才知受騙。

警呼籲幫襯有信譽公司

東九龍防止罪案辦公室高級督察馮家恒指出，網上不時出現上述行騙手法，騙徒利用市民貪方便、購買季節產品的心態行騙，包括中秋賣月餅及冬天賣浴室寶。警方呼籲市民網購時需小心，盡量找有信譽的買家、避免與身份不明人士交易等，最好面對面或到門市交易，如有懷疑可致電18222與警方聯絡。

莫子威表示，今年上半年本港有30,871宗罪案，詐騙案佔8,699宗，網上詐騙案佔當中三成（2,804宗）。警方指，互聯網的世界並不是無法可依的虛擬世界，警方一直收集情報以偵查罪案，並將繼續密切監視網上潛在的犯罪活動。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。