獨行賊涉6宗唐樓爆竊案　警起回44萬元贓物

獨行賊涉嫌與6宗唐樓爆竊案有關，日前落網。警方前日（16日）採取拘捕行動，以「入屋犯法」罪拘捕一名50歲姓林男子。被捕人涉嫌與去年4月至今年8月，共6宗連環唐樓爆竊案有關，涉案金額總值約44萬元。據知男子報稱無業，初步調查相信所有案件由他一人犯案。



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東九龍總區重案組1A隊主管高級督察許涵芳講述案情，指去年4月至今年8月期間在荃灣、秀茂坪共發生5宗手法雷同的唐樓爆竊案。匪徒主要針對三無唐樓，即無閉路電視、無鐵閘、無保安員的唐樓，日間時份上樓探路，當確認單位無人時，就會利用預先埋藏在附近的爆竊工具，例如鐵筆、螺絲批，強行撬爛單位鐵閘和木門，入屋搜掠，並盜取戶主的財物如現金、手機和珠寶等，總值約44萬元。

警方根據深入調查及情報分析，鎖定一名50歲中國籍本地男子。前日（16日）東九龍總區刑事總部在荃灣進行反爆竊行動，期間目標男子形跡可疑、神情緊張，匆忙離開一棟唐樓。探員迅速將其截停搜查，並在他背囊內搜出螺絲批、鐵筆等爆竊工具，以及找到大量來歷不明的懷疑失物。警員亦檢獲一批懷疑失物，包括約2000元現金、5部手提電話、一盒蟲草、一張提款卡及兩本銀行存摺等。

經過探員再三查證後，確認部分失物來自附近唐樓某個單位的戶主，於是以「入屋犯法」罪拘捕該名50歲姓林男子。警方相信被捕人至少牽涉全港6宗唐樓爆竊案。據知男子報稱無業，初步調查相信所有案件由他一人犯案。他現正被扣留調查，將循失物轉售方向繼續調查，不排除更多人被捕。

警方強調，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。警方呼籲各位市民，尤其是居住於「三無」唐樓的市民，採取適當的家居保安措施，例如安裝閉路電視，以及避免在住所存放大量現金，以防不法之徒有機可乘。