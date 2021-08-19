警搗深水埗釣魚機賭檔　9男女被捕

警方指，深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，18日晚上約6時50分展開代號為「雷霆21」(THUNDERBOLT 21) 及「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查長沙灣道134號一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，人員拘捕一名49歲姓何本地男負責人涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），並將被檢控。另外，5名本地男子，1名內地男子，1名外籍男子及1名本地女子，年齡介乎26至58歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲4部釣魚機，一批遊戲卡及約2,500元賭款 。所有被捕男女現正被扣留調查。



警方起獲釣魚機。(警方圖片)

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。