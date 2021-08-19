無確保顧客使用「安心出行」　尖沙咀兩酒吧負責人被捕

警方指，尖沙咀分區雜項調查隊人員昨晚（8月18日）巡查區內多間食肆、酒吧及夜總會，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，人員突擊巡查兩間分別位於加拿分道及漆咸道南的酒吧，發現該兩名負責人並沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」的二維碼。該兩名分別25歲及32歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），分別被檢控及拘捕。另外，9名男顧客及2名女顧客，年齡介乎25至35歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。該名32歲被捕男子現正被扣留調查。

