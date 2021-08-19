警搗今年最大毒倉　工廈檢1.95億元冰毒海洛英　22歲男大學生落網

警方搗破長沙灣工廈毒倉，拘捕一男子檢獲1.95億元毒品，為今年最大宗。昨（18日）警方毒品調查科探員搜查長沙灣青山道一工廈單位，以「販賣危險藥物」拘捕一名22歲男大學生，並檢獲約1.95億元冰毒及海洛英，為今年最大宗案件。警方發現集團運作精密及有系統，集團成員亦從不現身，並遙距青少年管理貨倉及交收毒品等。警方呼籲市民切勿以身試法，年輕人不應因貪婪墮毒販陷阱，否則前途盡毀。



警方毒品調查科搗破一個販毒集團的主要毒品倉庫，搜獲的懷疑「冰」毒和懷疑海洛英數量為今年目前最大宗，總市值約1.95億元，一名男子涉嫌販毒被捕。（楊嘉朗攝）

警方毒品調查科署理總警司吳頴詩今午（19日）交代案情指，警方於今年5月至7月於九龍、新界多區搗破5個毒品儲存倉，並且拘捕8男4女，他們年齡介乎16歲至45歲，罪名包括販運危險藥物、製毒、串謀販運危險毒品及阻礙警務人員執行職務。行動中警方檢獲96.3公斤毒品，包括44.3公斤毒品海洛英、32.6公斤可卡因、13.2公斤K仔及6.2公斤冰毒。

警方經多次的拘捕行動及情報分析後，至昨日（18日）早上10時掩至長沙灣青山道一個工廈埋伏及監視，截查一名離開工廈的男子，在他的背包內搜獲懷疑海洛英毒品，再將疑犯押往工廈一單位搜查，搗破集團最主要的毒品儲存倉，相信集團將毒品轉移至其他較細倉庫，或者分銷至其他集團供應予本地市場。探員於單位內拘捕一名22歲本地男子，他報稱為大學生，已被警方落案控以兩項販毒罪名，將於明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。

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毒品調查科總督察葉秀蘭表示，探員於被捕男子的背包內發現20磚、共重8公斤的「雙獅地球牌」海洛英，不排除他準備派貨。探員再於單位發現209磚、共重78公斤的「雙獅地球牌」海洛英，另有141包、共重148公斤以茶葉包裝的冰毒。行動中，警方合共檢獲148公斤冰毒、86公斤毒品海洛英及一批毒品包裝工具，總市值約1.95億元，今次案件亦是今年暫時檢獲最多的冰毒及海洛英案件。

販毒集團遙距青少年犯案

警方指，集團於今年2月開始運作，組織精密及有系統，他們會用酒店、工廈、私人住戶及村屋等地儲存毒品，同時遙距青少年販毒，集團成員不會親身進行毒品交易。毒品調查科警司陳江明指，販毒集團有不同角色，包括租用地方、管理倉庫及運送毒品，每次獲得數百至千元的報酬不等。

整個行動共有13人被捕，有8人年齡在18歲以下，當中4人剛年滿18歲，被捕人包括兩名學生及6名無業人士。吳頴詩指出，集團會透過夜場、網上渠道及朋輩介紹等途徑，招攬想搵快錢的年輕人犯案，毒販更訛稱年青人就算犯法，亦沒有太大後果。警方呼籲，家長留意子女去向，會否有不尋常收入及開支，至於年輕人不應因無知、貪婪墮毒販的陷阱，否則前途盡毀。