大潭峽懲教所釀集體對抗12人被隔離　區域應變隊出動增援

懲教署大潭峽懲教所疑部份羈留人士不滿囚禁安排，抗拒嚴格遵守院所紀律及日常流程，醞釀集體對抗行動。今（19日）早上兩名羈留人士離開監倉，前往日間活動室時拒絕排隊，並挑釁職員和叫囂，署方於是派員增援控制場面，將兩人隔離等候紀律檢控。惟其後派發早飯期間，再有10名羈留者罷食，迫便管方取消紀律檢控。署方經評估後調派區域應變隊等隊伍到場支援。涉事12名羈留者被隔離調查。



涉事的大潭峽懲教所屬低度設防監獄，收容根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者。據了解，被隔離調查的12名羈留者，為酷刑聲請人士。院所管方近日接獲情報，指部分羈留者不滿被安排囚禁於大潭峽懲教所，以及被要求嚴格遵守院所內的紀律及日常流程，醞釀集體對抗。管方隨即密切監察目標人物的活動情況。

事發於今早約7時25分，懲教人員按照日常程序，安排17名羈留者離開監倉前往日間活動室，但其中兩名被管方監視的目標羈留者人士，拒絕人員指示跟隨其他人排隊，其間他們不斷挑釁職員，並叫囂企圖觸動其他羈留者的情緒，增援人員到場後控制場面並將兩名滋事者隔離等候紀律檢控。

其後在派發早飯期間，共有10名羈留者進行罷食，向管方施壓要求取消所有紀律檢控。署方因應情報顯示，其他羈留者可能借勢參與，經評估及部署後，調派區域應變隊、警衛犬隊及其他支援隊伍到大潭峽懲教所支援。12名羈留者被隔離調查。

懲教署強調，致力確保一個安全和穩妥的羈押環境，並會採取措施維持院所穩定，打擊院所內任何形式的非法活動，絕不手軟。