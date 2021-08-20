船灣淡水湖男子胸口痛後昏迷　送院搶救

撰文：魯嘉裕
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今（20日）下午2時許，警方接報大埔船灣淡水湖一名行山男子胸口痛，同行友人報警求助。救護車及政府飛行服務隊出動到場，發現該名男子暈倒昏迷，他由救護車送往那打素醫院搶救，警方正調查事件。

有人昏迷
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