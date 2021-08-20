漁船走私瀕危龍吐珠、石珊瑚　海關大嶼山截查拘3男　檢183萬元貨

適逢休漁期結束，不少漁船開始出海作業，有走私分子疑趁機利用漁船走私瀕危物種圖利。昨日（19日）海關人員在香港西南海域進行反走私行動，成功截獲一艘漁船，拘捕船上3名男子，並檢獲龍吐珠、石珊瑚及高價值東星斑等物品，總值約183萬元。



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海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級督察黃志強指，適逢8月16日正午12時休漁期結束，不少本地漁船會出海作業。海關留意到有不法分子會趁機使用漁船走私，所以海關在8月中下旬，在走私熱點部署大量人力，搜查目標船隻。昨晚9時許，海關人員駕乘兩艘高速截擊艇在大嶼山西南面對出巡邏，其間見到一艘漁船往西南面水界行駛，惟漁船兩邊有木板圍住，船上並無漁具及漁網，引起人員懷疑。海關人員隨即示警，欲上前截查，但漁船沒有停止，反而繼續往大陸水域行駛。

海關兩艘高速截擊艇馬上追截，最終在海界附近一海里將其截停及強行登船，並在船上發現3名男子，年齡介乎45至64歲。經搜查後發現，船上有67箱高價值冰鮮東星斑，10箱活龍吐珠及4箱活石珊瑚，貨物總值約183萬元。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級督察黃志強（中）、海關海域突擊及策略規劃組高級督察陳經緯（左）及漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇（右）。（馮國良攝）

海關發現走私分子將活龍吐珠及石珊瑚分類分批用細袋存放，袋內會裝水及打入氧氣，然後每4個細袋擺在一發泡膠箱，與冰鮮東星班一同運往內地。海關相信這種包裝收藏手法是為了確保瀕危物種的存活狀態，以保存價值。案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

海關表示，走私瀕危物種涉及龐大利潤，對犯罪集團相當吸引。而且近年因疫情關係，陸路跨境活動受阻，不法分子轉而利用水路走私。今年截止昨日為止，海關總共破獲49宗海上利用漁船及快艇走私的案件，比去年同期上升14% ；檢獲貨品的總值約3.1億元，比去年同期上升4%。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇指，龍吐珠生活在東南亞地區的淡水魚，70年代起被大量捕捉作觀賞用途，加上環境污染等問題，導致野外族群大幅減少。東南亞一帶包括柬埔寨、泰國及馬來西亞，龍吐珠的野外族群近十年更下跌超過9成。1975年，龍吐珠被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I內，禁止將源自野外族群的龍吐珠個體作國際貿易，以保護野外族群。而石珊瑚則主要用作水族觀賞用途，或加工為飾品及擺設。由於石珊瑚生長緩慢，加上環境破壞等問題，已威脅石珊瑚存活。而石珊瑚已列入《公約》附錄II內。陳翰奇續指，本港不時檢獲瀕危物種， 漁護署會與海關保持高度警覺，以打擊走私瀕危物種貿易。