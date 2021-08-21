城門隧道泥頭車起火冒煙　現場交通擠塞

撰文：鄧栢良
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今日（21日）正午12許，城門隧道往沙田方向行車線，有一輛泥頭車疑意外起火，白煙直捲半空，交通警接報到場調查，現場交通擠塞。有網民拍攝的片段顯示，泥頭車的左邊車身起火，更疑燒著車胎。

交通意外
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