扮水電工入屋檢查偷$36萬財物　45歲無業漢涉22案被捕

一名45歲無業男涉嫌假扮水電工聲稱入屋檢查，於22個唐樓單位盜去共值36萬元財物被捕。警方指疑犯針對「三無」唐樓，即無閉路電視、鐵閘及保安駐守，及專門向獨居住客埋手，趁他們不為意時盜去屋內當眼位置的財物。



警方檢獲證物。（警方提供）

九龍城警區刑事調查隊第7隊督察童俊凌表示，警方早前接獲於本年4月至8月，於九龍城、深水埗、旺角、油麻地、沙田及屯門，發生22宗手法相同的爆竊案。案件針對「三無」唐樓，即無閉路電視、鐵閘及保安駐守，一名獨行疑犯專門向獨居住客埋手，佯裝為水電工，惟犯案時只身穿便服及沒有展示證件，訛稱為單位進行水管、電線檢查，包括聲稱大廈即將停電，因此需要檢查確保以後電力不受影響。其後疑犯趁住客不為意，將單位內當眼位置的財物偷走，其後隨即不發一言離開，過程僅1至2分鐘。案中受害人損失共約36萬財物，包括現金、八達通、銀包、手機及珠寶等。

童俊凌指疑犯針對「三無」唐樓，即無閉路電視、鐵閘及保安駐守，及專門向獨居住客埋手。（陳浩然攝）

九龍城警區刑事部及西九龍總區情報組進行調查，分析涉事大廈一帶閉路電視後，鎖定一名居無定所的中國籍男子及其藏身地點，昨日（21日）早上清晨採取行動，於深水埗一住宅大廈外拘捕該名45歲、報稱無業男子，涉嫌入屋犯法罪，並檢獲懷疑失物包括3,000元現金、一張八達通及一部手機。男子現正被扣查。

童俊凌指入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判囚14年，呼籲市民如遇陌生人要求入屋，需核實其身分，如有懷疑可向相關部門查詢，另外於進入大廈時應提防有人尾隨，及不應於單位存放大量現金。