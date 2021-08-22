男警涉觀塘工廈經營賭博場所　被控兩罪周一提堂

隸屬深水埗警區軍裝巡邏小隊一名28歲男警，早前因涉嫌在觀塘道工廈經營非法賭檔被捕及停職接受調查，經警方深入調查及徵詢法律意見後，該名男警已被控一項「經營賭博場所」罪及一項違反「營運進行受禁群組聚集的處所」罪［即違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）］，案件將於明日（23日）下午在九龍城裁判法院提堂。

警員在觀塘道工廈破獲非法賭檔（資料圖片）

警方表示，早前發現一名警務人員涉嫌參與經營非法賭博場所，經主動調查後，於本年4月10日凌晨約零時30分突擊搜查觀塘道404號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，現場有逾半百賭徒聚賭。

人員於單位內拘捕3名年齡介乎23至29歲的本地男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕，包括一名男警務人員。另外有1男4女，年齡介乎18至35歲，涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。47男10女，年齡介乎18至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員已向他們作出拘捕或票控。行動中，人員檢獲20副啤牌、面值約12萬元的籌碼、現金約48萬元及一批賭具。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。

被捕的28歲男警員獲准保釋候查及被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。