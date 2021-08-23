光復元朗申請人鍾健平　事隔兩年再被捕　消息指將控兩項罪名

消息指，「光復元朗」遊行申請人鍾健平今日被預約拘捕，將被落控起訴兩項罪名。鍾健平2019年7月27日發起「光復元朗」遊行，以抗議7.21西鐵元朗站白衣人襲擊。警方發出反對通知書，但仍有大批市民上街。鍾健平前年7月28日被警方以涉嫌觸犯「組織未經批准集結」罪名拘捕，其後以組織非法集會罪名保釋外出。

事隔兩年，鍾健平今（23日）下午3時到大埔警署預約拘捕。據悉他將會被起訴兩項罪名，分別為組織未經批准集結及參與未經批准集結，明天上午會到粉嶺裁判法院應訊。



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下午3時，鍾健平於大埔警署門口接受訪問，指今早警方持搜查令到其元朗住所，指與2019年7月27日元朗遊行有關，要求他在下午3時到大埔警署進行拘捕，暫未知拘捕罪名。他稱一旦要打官司，將會由自己代表自己作辯護，並希望香港人平安，在疫情下振作。

鍾健平續指，自己於2019年8月29日已向警方表示不會再報到，亦即「踢保」。同日他在200米外位置被4名南亞裔人士襲擊，至今仍未有結果。他預計今日會被警方檢控及明日提堂。他形容自己是愛國愛港人士，在國安法後沒有再發聲，沒有不再涉獵政治議題，除了動物及加熱煙議題，對於今次是否秋後算帳，留待港人自行定斷。他指自己仍然留在香港，是因為香港需要有多元聲音發聲。